Susy Shock: «Si no vamos contra lo impuesto, el arte no tiene sentido de ser»

3 julio, 2024 por Julieta Pollo

Susy Shock llega a Córdoba para convidar su poética musical trans sudaca. Junto a las cuerdas y voces de Caro Bonilla y Andrea Bazán, nos traerá canciones de su próximo disco, “Revuelo Sur”. Tres noches para encender el ritual de compartir canciones.

Como parte de la nutrida grilla de El Deleite de los Cuerpos 2024, la artista trans sudaca, Susy Shock, llega a Córdoba para compartir canciones, poesías y emociones. En formato trío junto a Caro Bonillo y Andrea Bazán, se presentará con un show acústico que va desde la tierra del folclore norteño al agua de los ritmos rioplatenses.

Además de revisitar las canciones de su último disco, Traviarca, la actriz, escritora, poeta, cantante, docente y activista compartirá su nuevo material, ofreciendo una experiencia sonora y poética propia de su tercer álbum. Revuelo Sur será presentado en octubre en el teatro porteño Margarita Xirgu.

El primer fin de semana de julio, tres oportunidades para entregarse al deleite de Traviarca íntimas: viernes 5 a las 20:30 horas en La Sidrería Cultural; el sábado 6 a las 21 h en Platz y el domingo 7 a las 20 h en Otilia. Las entradas pueden conseguirse aquí.

“Si no vamos contra lo impuesto, el arte no tiene sentido de ser”, destaca Susy en conversación con La tinta. Como en sus otros discos, lo nuevo insiste en pensar mundos posibles y romper imposiciones opresoras con la potencia del arte. “El arte tiene que ir contra lo impuesto, sobre todo, si eso impuesto tiene que ver con algo que coarta la libertad de las personas, si coarta los placeres, los deseos y los sueños de una persona. El arte tiene que estar también para generar esa insatisfacción, para generar esas preguntas, para soñar ese mundo posible fuera de esas cadenas”.

Desde las coplas, huaynos, zambas y cuecas de Traviarca, Susy trae canciones nuevas que nos acercan a la ribera: “Revuelo Sur es tangos, milongas y rioplateadas, donde entran también un montón de sonoridades como la murga, el valsecito criollo, el candombe; ritmos que siguen convirtiéndose en esos vehículos para que las ideas sigan yendo y viniendo”, detalla.

Imagen: Que otros sean lo normal

Pocos rituales más bellos que el de abrir la ronda para compartir canciones. Especialmente, cuando acecha la desesperanza, los rituales que construimos son el refugio necesario para mantenernos a salvo, volver a lo genuino y acuerparnos. Susy dice que el arte todavía sigue siendo ese espacio donde el ritual es posible: “Tener ritual es lo que me sigue importando. Estamos en una época donde eso está desacralizado, donde no tenemos tiempo, donde todo es demasiado inmediato, donde todo se pierde, donde todo lo filmamos para verlo después y nos perdemos la experiencia de transitarlo. Un ritual es la posibilidad de estar con el corazón en eso que estamos compartiendo, es estar en la emoción de eso que estamos compartiendo, inclusive, estar en eso sagrado en lo que nos convertimos cuando nos animamos a desconectarnos de un montón de cosas que abruman y poder ser lo que somos”.

En un contexto de profundización de las violencias y los discursos de odio, de retroceso de derechos que afecta especialmente a la comunidad LGBTIQ+, nos preguntamos qué pistas para tejer este hoy encontramos en la histórica resistencia travesti. La activista trae a la memoria las revueltas de Stonewall, hecho que el último 28 de junio cumplió un nuevo aniversario. “Pienso que nuestras leyes, en nuestros países, son de apenas 11 o 12 años atrás, cuando Stonewall cumplió ya 55 años. Entonces, quiero decir que ni siquiera es un problema de esta gestión violenta de la derecha actual. Hay un mundo al que todavía le falta el aprendizaje de sumarnos y de entendernos como parte de este mundo. Entender significa también abrazar nuestros cuerpos, nuestras identidades”, sostiene.

“Hay, inclusive, un accionar de nuestra propia comunidad, con sus lobbies y con sus varias experiencias más burguesas, gay, lésbicas, clase media, blanca, que se apropió de estas revueltas que fueron la insatisfacción desde los márgenes, desde las personas que no tenían nada porque estaban en situación de calle, porque eran trabajadoras sexuales, porque eran portadoras de VIH, por un montón de cuestiones que hacían que no tuvieran más tiempo que perder y que fueran a exigirlo todo. Yo creo que esa experiencia de lo radical, de la urgencia de la vida, es lo que se fue después reacomodando en una especie de lobby comercial LGTBIQ+, que tiene hermosas oficinas donde el capitalismo te da lugar finalmente para que no se rompa nada. Yo creo que hay que volver a la insistencia anticlerical, anticapitalista, de ser un puto, una torta, una trava, si no, no tiene sentido que haya pasado esa y tantísimas revueltas”, concluye Susy.

Traviarca íntimas. Viernes 5 a las 20:30 h en La Sidrería Cultural (Ruta 5 km 78, Villa General Belgrano); sábado 6 a las 21 h en Platz (Maipú 350, Córdoba capital) y domingo 7 a las 20 h en Otilia (Belgrano 506, Tanti). Las entradas pueden conseguirse aquí.

*Por Julieta Pollo para La tinta / Imagen de portada: Que otros sean lo normal.