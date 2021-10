“Para el Estado seguimos siendo el enemigo interno”

El relato que inventaron sobre el enemigo interno se sostiene cuando medios como Clarín, Infobae y La Nación le dan primera plana y hacen énfasis en ese tipo de mentiras. Manipulan la información. La gobernadora hace poquito dijo que el Gobierno nacional iba a mandar Fuerzas Federales para acelerar el proceso de expulsión de lo que ella llama toma de tierras y luego el Gobierno nacional la desmintió. ¿Cómo podemos acceder a un diálogo político con funcionarios que públicamente mienten?

Se miente y se habla públicamente de un relato que no existe como la RAM. Ninguna de las comunidades que acompañamos esos procesos de recuperación respondemos a alguna directriz u organización porque somos comunidades autónomas, no existen este tipo de expresiones en el mundo mapuche. Inclusive la forma de organización política que tiene el pueblo mapuche es una multiplicidad de expresiones. Somos un pueblo y lo que está pasando acá concretamente es que hay una política negacionista. Hay un actor político que está interpelando al Estado y la decisión para encausar esta discusión no debe ser la represión, sino todo lo contrario, tienen que buscar el mecanismo diplomático para que podamos arribar a un acuerdo, a un proceso de recuperación, en este caso, de nuestros principios como pueblo y la armonía con una sociedad que se nos impuso.