Solidaridad para las hermanas bolivianas

Lo afirmamos el 3 de junio: las redes feministas nos sostienen. La urgencia por la vida dio impulso a una campaña de donaciones destinadas a las hermanas de Bolivia. Tejiendo redes desde el feminismo comunitario.

Por Redacción La tinta

Desde El Telar, Comunidad de pensamiento feminista latinoamericano, promueven una campaña para reunir fondos y medicamentos destinados a las compañeras del Feminismo Comunitario de Bolivia, cuya referente más conocida en Argentina es Adriana Guzmán. Se trata de una comunidad de hermanas organizadas, algunas en La Paz y otras en el Alto, que resisten la embestida del actual poder de facto contra los pueblos indígenas. Se posicionan con una voz pública contra el golpe de Estado, entendiendo que, más allá de las críticas al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), nada justifica la forma y los medios por los cuales se hizo el golpe, en nombre de la Biblia y rechazando todas las costumbres, tradición y cosmovisión indígena.

Gabriela Bard Wigdor es integrante de El Telar, cuenta a La tinta que “una de las situaciones que se está agudizando es que están saliendo a decir, con discursos racistas y coloniales, que la medicina ancestral está enfermando más a las personas que sufren de COVID. Medicina con la que los pueblos y las compañeras han resistido y han comido históricamente, están diciendo que es misticismo y que es una cuestión de atraso, que la gente tiene que consumir otro tipo de remedios”. Paradójicamente, sumado a la estigmatización actual, la medicación que pregonan desde el poder no llega por el bloqueo de caminos, “y si bien ahora están logrando ingresar comida a través la organización popular y de resistencia, no pueden por los cordones militares y la violencia ejercida sobre los sectores que se oponen a la dictadura, y, en particular, con los pueblos indígenas”, explica Gabriela.

Desde el inicio del gobierno de facto, hay un ensañamiento con la oposición popular y, particularmente, con quienes no responden al estereotipo de la burguesía mestiza de la Bolivia colonial, “el castigo es no proveerles de comida y de salud”, dice Gabriela. La presidenta de facto Jennifer Añez contrajo el virus y alegó que su cura fue gracias a la medicina occidental y en nombre de Dios, promoviendo discursos de odio contra los sectores indígenas y su medicina ancestral.

Si bien, durante la gestión de Evo Morales, se lograron algunos avances en salud pública, hoy, existe una crisis sanitaria aguda con escasos recursos y una atención deficitaria, “la gente está básicamente a la deriva, muriéndose en las calles. La dictadura lo único que hace es negar la situación o culpabilizar a las mujeres de pollera por las formas en que eligen tratar la enfermedad una vez que la contraen”, explican desde El Telar.

Según reportes oficiales, en Bolivia, hay más de 70 mil casos confirmados y casi tres mil muertos. “El sistema de salud boliviano está desbordado, también están colapsando los cementerios y las funerarias, y las principales dirigentes del MAS se te están enfermando y muchas están muriendo, y se dificultan las redes de solidaridad interna, sobre todo, para el acceso a medicinas, no hay ni siquiera acceso a aspirinas”, sostienen.

Desde El Telar, se comunicaron con las compañeras del Feminismo Comunitario para afrontar colectivamente la situación, “porque de eso se trata el feminismo decolonial y nuestroamericano, que es hacer hermandad con otras, lo que le pasa a una hermana en cualquier parte del mundo me pasa a mí y, teniendo en cuenta que si bien, en Argentina, la estamos pasando muy mal, en relación a Brasil, Colombia, Ecuador y, sobre todo, Bolivia, no es comparable”, explica Gabriela.

La campaña consiste en donativos de medicamentos o dinero, que se hará llegar a la frontera con Bolivia a través de una red con diferentes espacios políticos, un desafío doble si pensamos en que las fronteras están totalmente cerradas y el control desde Bolivia es férreo.

“Como feministas decoloniales, creemos en el internacionalismo feminista solidario, creemos que es la base para poder construir alianzas desde los Sures y poder combatir la colonialidad que persiste desde la colonización de nuestra América hasta la actualidad”, sostienen desde El Telar.

Como le gustaba decir al Che, a Chávez, a muchas compañeras feministas, la solidaridad es la ternura de los pueblos y, sin la ternura, no tiene sentido la vida.

Datos para donación:

https://www.facebook.com/telarfeminismolatinoamericano/photos/a.1423697344336192/3345959825443258/

Para donar dinero:

CA$ 9120013038700

Nombre y Apellido: Ornella Maritano

CUIT/CUIL: 27323382900

CBU: 0200912811000013038708

Alias: ROCA.LINEA.TRONO

Para llevar medicina:

Contacto a coordinar al: 351 3541386 (Gabriela) 3513049712 (Ornella)

*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: AP.

